Visite guidée Saint-Lunaire, le rêve balnéaire Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire

Visite guidée Saint-Lunaire, le rêve balnéaire

Bureau Information Tourisme 72 bd du Gal de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

À partir du XIXème siècle, Saint-Lunaire se transforme sous l’impulsion de son richissime promoteur haïtien, Sylla Laraque (1850 1924). Séduit par la beauté des paysages, il décide d’y investir. Ainsi, la vie de la station prendra un tournant et verra grandir sa réputation…

Laissez-vous embarquer à travers cette balade en centre-ville avec notre guide. L’histoire de cet ancien village devenu une authentique station balnéaire n’aura plus de secrets pour vous.

Durée 2 h.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ Bureau Information Tourisme, 72, boulevard du Général de Gaulle. 35800 Saint-Lunaire.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Bureau Information Tourisme 72 bd du Gal de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Saint-Lunaire, le rêve balnéaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme