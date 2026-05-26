Festival Vivant en scène Saint-Lunaire
Festival Vivant en scène Saint-Lunaire dimanche 14 juin 2026.
Saint-Lunaire
Festival Vivant en scène
Vallée de l’Amitié Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Parce qu’il n’y a pas de culture vivante dans une nature morte, cette deuxième édition de Vivant en Scène aura pour thème le monde animal. Ce monde si menacé aujourd’hui sur notre planète.
Au programme de l’après-midi dans la Vallée de l’Amitié
Trois spectacles pour petits et grands
– Bestiaire un spectacle de cirque et danse, brut et puissant, qui nous plonge dans l’énergie animale
– Pierre et le Loup de Prokofiev revisité par le trio Bowind dans une version musicale originale et poétique
– Sauvage une création théâtrale qui questionne notre lien à la biodiversité
Mais aussi
– Le Bestiaire de Saint-Lunaire une exposition photo réalisée par les habitants
– Une rencontre-débat avec Émilie Dardenne, enseignante-chercheuse à l’Université de Rennes, autour de notre relation à l’animal
-Présence de La Librairie Curieuse avec une sélection d’ouvrages autour de l’écologie et du vivant
En prélude au festival, du 3 au 7 juin, la médiathèque accueillera la création, par l’artiste Dominique Gautier, d’une sculpture d’ abeille géante qui rejoindra la Vallée de l’Amitié le 14 juin. .
Vallée de l’Amitié Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Festival Vivant en scène Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-05-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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