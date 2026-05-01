Chorale Choeur Alunissons Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire
Chorale Choeur Alunissons Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire mardi 26 mai 2026.
Saint-Lunaire
Chorale Choeur Alunissons
Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Le Choeur Alunissons chantera le Requiem de Mozart accompagné par l’ensemble instrumental de la Rance, orchestre monté pour l’occasion avec des musiciens de la région, sous la direction de Patrick Otto avec lequel il a déjà travaillé à plusieurs reprises par le passé.
Le Chœur interprétera également Olena, une pièce spécialement composée par Patrick Otto.
Compositeur et musicologue, attaché affectivement à l’Ukraine, Patrick Otto a créé une œuvre pour chœur, soliste et orchestre, liée à l’actualité, empreinte d’émotion et de gravité. .
Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 56 45 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chorale Choeur Alunissons Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire 5 mai 2026
- Médiathèque Exposition Les avant-scènes Médiathèque Saint-Lunaire 12 mai 2026
- 15 ans de la Compagnie La Passée Marché de créateurs Spectacle Concert Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 14 mai 2026
- Les Rencontres du Littoral Expositions Saint-Lunaire 22 mai 2026
- Les Rencontres du Littoral Rencontres, table ronde et atelier Saint-Lunaire 23 mai 2026