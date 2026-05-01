Chorale Choeur Alunissons Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Chorale Choeur Alunissons

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Le Choeur Alunissons chantera le Requiem de Mozart accompagné par l’ensemble instrumental de la Rance, orchestre monté pour l’occasion avec des musiciens de la région, sous la direction de Patrick Otto avec lequel il a déjà travaillé à plusieurs reprises par le passé.

Le Chœur interprétera également Olena, une pièce spécialement composée par Patrick Otto.

Compositeur et musicologue, attaché affectivement à l’Ukraine, Patrick Otto a créé une œuvre pour chœur, soliste et orchestre, liée à l’actualité, empreinte d’émotion et de gravité. .

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 56 45 09

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English :

L’événement Chorale Choeur Alunissons Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme