Raid Émeraude Yacht Club Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Raid Émeraude

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous les 20 & 21 juin 2026 pour cette 23ème édition du Raid Émeraude.

Une régate aux portes de l’été, immanquable pour tous les férus de catamaran de sport, sportifs ou spectateurs.

Deux jours de sport et d’émotion au cœur de la Côte d’Émeraude, en Bretagne Nord.

Dans le cadre exceptionnel de la baie de Saint-Malo, le Yacht Club de Saint-Lunaire organise chaque année un raid en catamaran de sport.

Sur inscription auprès du Yacht Club de Saint-Lunaire. .

Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Raid Émeraude Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme