Informations pratiques

Saint-Marcel-du-Périgord

Marché gourmand

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans la tradition des marchés gourmands de Dordogne, venez vous joindre à nous pour déguster les produits locaux sur la place du Village avec animations et soirée dansante.

Buvette proposée par le Moto club Evasion Nature.

Amenez vos couverts ! .

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 29 41 95

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides