Marché gourmand Saint-Marcel-du-Périgord
vendredi 28 août 2026 · Saint-Marcel-du-Périgord
Informations pratiques
Saint-Marcel-du-Périgord
Marché gourmand
Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Dans la tradition des marchés gourmands de Dordogne, venez vous joindre à nous pour déguster les produits locaux sur la place du Village avec animations et soirée dansante.
Buvette proposée par le Moto club Evasion Nature.
Amenez vos couverts ! .
Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 29 41 95
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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