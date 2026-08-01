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Marché gourmand Saint-Marcel-du-Périgord

vendredi 28 août 2026 · Saint-Marcel-du-Périgord

Marché gourmand Saint-Marcel-du-Périgord

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
24510 Saint-Marcel-du-Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Marcel-du-Périgord

Marché gourmand

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Dans la tradition des marchés gourmands de Dordogne, venez vous joindre à nous pour déguster les produits locaux sur la place du Village avec animations et soirée dansante.
Buvette proposée par le Moto club Evasion Nature.
Amenez vos couverts !   .

Le Bourg Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 29 41 95 

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Saint-Marcel-du-Périgord a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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