Marché gourmand Sérignac-sur-Garonne
samedi 18 juillet 2026 · Sérignac-sur-Garonne
Informations pratiques
Sérignac-sur-Garonne
Marché gourmand
Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Marché Gourmand de Sérignac-sur-Garonne le 18 juillet dès 19h ! Food-trucks, buvette et ambiance musicale avec DJ DYNAMIXX ANIMATION au cœur de la bastide. Paella, burgers, pizzas, cuisine du monde et desserts il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux !
L’association Sérignac Animations vous invite à son traditionnel Marché Gourmand, le samedi 18 juillet à partir de 19h, au cœur de la bastide de Sérignac-sur-Garonne !
Venez partager une soirée conviviale et festive autour de nombreux food-trucks, d’une buvette et d’une ambiance musicale assurée tout au long de la soirée par DJ DYNAMIXX ANIMATION.
Au menu
– L’Escale et sa savoureuse paella
– Blazata
– Pok et Pizza
– Chez Mica Burgers
– Yi Fang Food Truck
– Délices Exotiques
– et pour le dessert, Les Douceurs de Kandice
Que vous soyez amateur de cuisine traditionnelle, de saveurs du monde ou simplement à la recherche d’un moment chaleureux entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts !
On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée gourmande et musicale ! .
Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 89 36 serignacanimations47310@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gourmand
Gourmand March in Sérignac-sur-Garonne on July 18 starting at 7 p.m.! Food trucks, a refreshment stand, and live music with DJ DYNAMIXX ANIMATION in the heart of the bastide. Paella, burgers, pizzas, international cuisine, and desserts: there’ll be something for everyone. Come one, come all!
L’événement Marché gourmand Sérignac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Destination Agen