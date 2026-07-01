Informations pratiques

Sérignac-sur-Garonne

Marché gourmand

Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Marché Gourmand de Sérignac-sur-Garonne le 18 juillet dès 19h ! Food-trucks, buvette et ambiance musicale avec DJ DYNAMIXX ANIMATION au cœur de la bastide. Paella, burgers, pizzas, cuisine du monde et desserts il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux !

L’association Sérignac Animations vous invite à son traditionnel Marché Gourmand, le samedi 18 juillet à partir de 19h, au cœur de la bastide de Sérignac-sur-Garonne !

Venez partager une soirée conviviale et festive autour de nombreux food-trucks, d’une buvette et d’une ambiance musicale assurée tout au long de la soirée par DJ DYNAMIXX ANIMATION.

Au menu

– L’Escale et sa savoureuse paella

– Blazata

– Pok et Pizza

– Chez Mica Burgers

– Yi Fang Food Truck

– Délices Exotiques

– et pour le dessert, Les Douceurs de Kandice

Que vous soyez amateur de cuisine traditionnelle, de saveurs du monde ou simplement à la recherche d’un moment chaleureux entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts !

On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée gourmande et musicale ! .

Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 89 36 serignacanimations47310@gmail.com

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English : Marché gourmand

Gourmand March in Sérignac-sur-Garonne on July 18 starting at 7 p.m.! Food trucks, a refreshment stand, and live music with DJ DYNAMIXX ANIMATION in the heart of the bastide. Paella, burgers, pizzas, international cuisine, and desserts: there’ll be something for everyone. Come one, come all!

L’événement Marché gourmand Sérignac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Destination Agen