Marche Gourmande à Bethon Pressoir Jeanolle Bethon

Bethon

Marche Gourmande à Bethon

Pressoir Jeanolle 77 Grande Rue Bethon Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, participez à la 9ᵉ édition de la Marche gourmande organisée par Le Pressoir Jeanollé et l’association Les Amis de Saint-Serein.Tout public

Le samedi 20 juin 2026, participez à la 9ᵉ édition de la Marche gourmande organisée par Le Pressoir Jeanollé et l’association Les Amis de Saint-Serein.

Partez à la découverte du vignoble, du travail de la vigne et du vin, de l’histoire locale et du patrimoine, accompagnés par des viticulteurs passionnés qui partageront avec vous leur savoir-faire tout au long du parcours.

Deux circuits vous sont proposés (8 ou 10 km), avec 5 étapes gourmandes et deux départs possibles à 9h00 ou 9h30. À chaque étape, chaque participant pourra déguster une coupe de champagne accompagnée d’une collation, pour une balade placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

À partir de midi, retrouvez l’ambiance festive au Pressoir Jeanollé, avec son bar à champagne, avant de poursuivre la journée en musique

• Gio vous fera revivre les plus grandes voix et les titres incontournables lors d’un concert live sur le thème Légendes & Dancefloor .

• La soirée se prolongera avec un set DJ spécial années 80 pour danser jusqu’au bout de la nuit.

→ Inscription avant le 15 juin 2026.

Une journée mêlant nature, patrimoine, gastronomie et musique… à ne pas manquer ! .

Pressoir Jeanolle 77 Grande Rue Bethon 51260 Marne Grand Est +33 6 27 70 09 56

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English : Marche Gourmande à Bethon

On Saturday June 20, 2026, take part in the 9th edition of the Gourmet Walk organized by Le Pressoir Jeanollé and the association Les Amis de Saint-Serein.

L’événement Marche Gourmande à Bethon Bethon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Sézanne et sa région