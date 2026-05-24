Marche gourmande à Busloup Busloup
Marche gourmande à Busloup Busloup samedi 13 juin 2026.
Busloup
Marche gourmande à Busloup
Busloup Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Partez pour une rando gourmande et laissez-vous séduire par paysages et saveurs !
Marche gourmande à Busloup. Parcours de 10km et boucles facultatives. Apportez vos couverts & vos gobelets. Sur réservations avant le 5 juin sur Hello Asso. 20 .
Busloup 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 42 69 comitedesfetes.busloup@gmail.com
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English :
Set off on a gourmet hike and let yourself be seduced by landscapes and flavours!
L’événement Marche gourmande à Busloup Busloup a été mis à jour le 2026-05-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois