Busloup

Marche gourmande à Busloup

Busloup Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Partez pour une rando gourmande et laissez-vous séduire par paysages et saveurs !

Marche gourmande à Busloup. Parcours de 10km et boucles facultatives. Apportez vos couverts & vos gobelets. Sur réservations avant le 5 juin sur Hello Asso. 20 .

Busloup 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 42 69 comitedesfetes.busloup@gmail.com

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English :

Set off on a gourmet hike and let yourself be seduced by landscapes and flavours!

L’événement Marche gourmande à Busloup Busloup a été mis à jour le 2026-05-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois