Marche gourmande à Fénery Rue de la Gare Fénery

Fénery

Marche gourmande à Fénery

Rue de la Gare Parking de la Voie Verte -Rue de la Gare Fénery Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 21:00:00

Date(s) :

2026-08-11

À la découverte de Fénery…

Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !

En partenariat avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Le service Patrimoine vous propose de nouvelles marches gourmandes qui vous permettront de profiter de la découverte du patrimoine naturel et rural tout en dégustant des produits locaux et de qualité, dans la douceur d’une fin de journée ! Cette marche gourmande à Fénery est organisée en partenariat avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) .

Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.

Réservation obligatoire Limité à 40 personnes .

Rue de la Gare Parking de la Voie Verte -Rue de la Gare Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

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English : Marche gourmande à Fénery

L’événement Marche gourmande à Fénery Fénery a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine