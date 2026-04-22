Irancy

Marche gourmande à Irancy

Espace Culturel Le Lavoir Irancy Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Les Ladies d’Auxerre organisent leur traditionnelle Marche Gourmande à Irancy ce dimanche 3 mai à partir de 10h30. Un parcours d’une petite dizaine de kilomètres au cœur des vignes où vous pourrez vous régaler de délicieux mets de nos généreux partenaires. Les bénéfices seront reversés au profit de l’association CAP SAINT MARTIN qui accompagne les personnes ayant un cancer en leur apportant des activités et des douceurs de la vie dans leur quotidien. Départ à l’Espace culturel LE LAVOIR. Pensez à prendre de bonnes chaussures ainsi qu’une écocup par personne. .

Espace Culturel Le Lavoir Irancy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lc76france@gmail.com

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English : Marche gourmande à Irancy

L’événement Marche gourmande à Irancy Irancy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Auxerrois