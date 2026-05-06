Marche Gourmande à Lesménils Lesménils

Lesménils

Marche Gourmande à Lesménils

1 rue saint Denis Lesménils Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La FREP Lesménils organise une marche gourmande le dimanche 14 juin à partir de 9h

Les départs débuteront à la suite d’un petit déjeuner à la salle socio-culturelle de Lesménils départ du premier groupe à 10h, départ du deuxième groupe à 10h30

Chaque groupe sera accompagné de deux personnes encadrantes

Les participants se lanceront pour une balade de 12km environ.

6 pauses gourmandes seront réparties tout au long du parcours fléché petit-déjeuner, apéro, paëlla royale, fromages, desserts et boissons comprises

Venez passer une excéllente journée avec l’équipe du FREP

Inscriptions jusqu’au 10 juin par chèque libellé à l’ordre du FREP Lesménils (l’inscription n’est validée qu’à réception du règlement)

Réservation auprès de Chantal CLAVELIN (06 83 65 44 98) ou Henri THÉOBALD (06 22 86 30 32) Tout public

32 .

1 rue saint Denis Lesménils 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 65 44 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FREP Lesménils is organizing a gourmet walk on Sunday, June 14, starting at 9 a.m

Departures will follow a breakfast at the salle socio-culturelle in Lesménils: first group at 10am, second group at 10.30am

Each group will be accompanied by two supervisors

Participants will set off on a walk of around 12km.

there will be 6 gourmet breaks along the way: breakfast, aperitif, paëlla royale, cheeses, desserts and drinks included

Come and spend an excellent day with the FREP team!

Registration until June 10 by cheque made payable to FREP Lesménils (registration is valid only on receipt of payment)

Bookings can be made with Chantal CLAVELIN (06 83 65 44 98) or Henri THÉOBALD (06 22 86 30 32)

L’événement Marche Gourmande à Lesménils Lesménils a été mis à jour le 2026-05-06 par OT PONT A MOUSSON