Marche Gourmande à Lesménils Lesménils
Marche Gourmande à Lesménils Lesménils dimanche 14 juin 2026.
Lesménils
Marche Gourmande à Lesménils
1 rue saint Denis Lesménils Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La FREP Lesménils organise une marche gourmande le dimanche 14 juin à partir de 9h
Les départs débuteront à la suite d’un petit déjeuner à la salle socio-culturelle de Lesménils départ du premier groupe à 10h, départ du deuxième groupe à 10h30
Chaque groupe sera accompagné de deux personnes encadrantes
Les participants se lanceront pour une balade de 12km environ.
6 pauses gourmandes seront réparties tout au long du parcours fléché petit-déjeuner, apéro, paëlla royale, fromages, desserts et boissons comprises
Venez passer une excéllente journée avec l’équipe du FREP
Inscriptions jusqu’au 10 juin par chèque libellé à l’ordre du FREP Lesménils (l’inscription n’est validée qu’à réception du règlement)
Réservation auprès de Chantal CLAVELIN (06 83 65 44 98) ou Henri THÉOBALD (06 22 86 30 32) Tout public
32 .
1 rue saint Denis Lesménils 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 65 44 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FREP Lesménils is organizing a gourmet walk on Sunday, June 14, starting at 9 a.m
Departures will follow a breakfast at the salle socio-culturelle in Lesménils: first group at 10am, second group at 10.30am
Each group will be accompanied by two supervisors
Participants will set off on a walk of around 12km.
there will be 6 gourmet breaks along the way: breakfast, aperitif, paëlla royale, cheeses, desserts and drinks included
Come and spend an excellent day with the FREP team!
Registration until June 10 by cheque made payable to FREP Lesménils (registration is valid only on receipt of payment)
Bookings can be made with Chantal CLAVELIN (06 83 65 44 98) or Henri THÉOBALD (06 22 86 30 32)
L’événement Marche Gourmande à Lesménils Lesménils a été mis à jour le 2026-05-06 par OT PONT A MOUSSON