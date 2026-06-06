Marche gourmande à Saurais Ferme de la Ménardière Saurais

Saurais

Marche gourmande à Saurais

Ferme de la Ménardière 2 La Ménardière Saurais Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

À la découverte de Saurais…

Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !

À la rencontre de nos éleveurs et producteurs locaux

En partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme, le service Patrimoine vous propose de nouvelles marches gourmandes qui vous emmèneront à la rencontre de nos éleveurs et producteurs locaux, au coeur de leur exploitation, dans la douceur d’une fin de journée ! Vous profiterez de la découverte du patrimoine naturel et rural tout en dégustant des produits locaux et de qualité !

Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.

Réservation obligatoire Limité à 40 personnes .

Ferme de la Ménardière 2 La Ménardière Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

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English : Marche gourmande à Saurais

L’événement Marche gourmande à Saurais Saurais a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine