Marche gourmande Arc-en-Barrois
Marche gourmande Arc-en-Barrois dimanche 10 mai 2026.
Arc-en-Barrois
Marche gourmande
Mairie de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Rendez-vous pour une marche gourmande avec 4 arrêts dégustation sur un parcours de 12km.
Le retour se fera sur le lieu de départ.
Buvette à l’arrivée.
Apportez vos couverts et un verre pour déguster les vins. .
Mairie de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 51 33
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English :
L’événement Marche gourmande Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne des Trois Forêts
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