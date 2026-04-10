Arc-en-Barrois

Marche gourmande

Mairie de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Rendez-vous pour une marche gourmande avec 4 arrêts dégustation sur un parcours de 12km.

Le retour se fera sur le lieu de départ.

Buvette à l’arrivée.

Apportez vos couverts et un verre pour déguster les vins. .

Mairie de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 51 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche gourmande Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne des Trois Forêts