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Marche gourmande Arc-en-Barrois

Marche gourmande Arc-en-Barrois

Marche gourmande Arc-en-Barrois dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Mairie de Arc-en-Barrois

Ville : 52210 Arc-en-Barrois

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Arc-en-Barrois

Marche gourmande

Mairie de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Rendez-vous pour une marche gourmande avec 4 arrêts dégustation sur un parcours de 12km.

Le retour se fera sur le lieu de départ.
Buvette à l’arrivée.
Apportez vos couverts et un verre pour déguster les vins.   .

Mairie de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 51 33 

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English :

L’événement Marche gourmande Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne des Trois Forêts

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