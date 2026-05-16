Marche gourmande Stade de foot Breuillet

Breuillet

Marche gourmande

Stade de foot Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Parcours d’environ 9km

L’Ensemble Vocal Grains de Phonie organise sa 8ème Marche Gourmande avec le soutien de la Mairie de Breuillet et du CAFB.

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Stade de foot Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 41 25 25 gdp17920@gmail.com

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English :

Approx. 9km route

The Ensemble Vocal Grains de Phonie is organizing its 8th Marche Gourmande with the support of the Mairie de Breuillet and the CAFB.

L’événement Marche gourmande Breuillet a été mis à jour le 2026-05-16 par Royan Atlantique