Marche gourmande Stade de foot Breuillet
Marche gourmande Stade de foot Breuillet samedi 6 juin 2026.
Breuillet
Marche gourmande
Stade de foot Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Parcours d’environ 9km
L’Ensemble Vocal Grains de Phonie organise sa 8ème Marche Gourmande avec le soutien de la Mairie de Breuillet et du CAFB.
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Stade de foot Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 41 25 25 gdp17920@gmail.com
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English :
Approx. 9km route
The Ensemble Vocal Grains de Phonie is organizing its 8th Marche Gourmande with the support of the Mairie de Breuillet and the CAFB.
L’événement Marche gourmande Breuillet a été mis à jour le 2026-05-16 par Royan Atlantique
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