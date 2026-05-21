Chaux-lès-Passavant

Marche Gourmande

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez autrement l’Abbaye de la Grâce-Dieu et les paysages de la vallée de l’Audeux lors d’une marche gourmande conviviale organisée au profit de l’association des Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée qui entretienne et gère l’abbaye.

Au programme une balade accessible de 6 km autour de l’abbaye, ponctuée de beaux points de vue sur ce site chargé d’histoire. En chemin, profitez d’un apéritif avant de partager, à l’arrivée, un repas complet préparé par les sœurs entrée, plat et dessert, servis sous chapiteau dans la cour de l’abbaye.

Une expérience chaleureuse et originale pour découvrir autrement le patrimoine, la nature et la vie de l’abbaye.

Inscriptions obligatoires .

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 37 16 88

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English : Marche Gourmande

L’événement Marche Gourmande Chaux-lès-Passavant a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS