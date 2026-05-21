Chaux-lès-Passavant

Visite de l’abbaye de la Grâce Dieu

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:30:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-29 2026-08-09

Plongez dans l’histoire de Abbaye de la Grâce-Dieu lors d’une visite conviviale en compagnie d’une bénévole et des sœurs de la communauté. À travers une présentation vidéo, découvrez la création et l’évolution de cette abbaye cistercienne fondée en 1139, aujourd’hui habitée par l’association des Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée.

La visite se poursuit au cœur des lieux de vie des sœurs intérieur de l’abbaye, cloître et espaces chargés de sérénité vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

À noter

– Après la visite du 18 juillet, possibilité de partager un repas sur place (sur réservation uniquement au 03 81 60 44 45).

– Après la visite du 9 août, partez pour une marche gourmande autour de l’abbaye, une manière originale de découvrir son environnement naturel et patrimonial (tarif 25 €). .

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 tourisme@portes-haut-doubs.fr

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English : Visite de l’abbaye de la Grâce Dieu

L’événement Visite de l’abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS