Marche gourmande Salle des fêtes Courcôme
Marche gourmande Salle des fêtes Courcôme samedi 6 juin 2026.
Courcôme
Marche gourmande
Salle des fêtes Rue des écoles Courcôme Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
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Salle des fêtes Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 46 48 26
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English :
L’événement Marche gourmande Courcôme a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente