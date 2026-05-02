Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche gourmande Salle des fêtes Courcôme

Marche gourmande Salle des fêtes Courcôme samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue des écoles

Ville : 16240 Courcôme

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 14 14 14

Courcôme

Marche gourmande

Salle des fêtes Rue des écoles Courcôme Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

  .

Salle des fêtes Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 46 48 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche gourmande Courcôme a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente