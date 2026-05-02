Marche gourmande Salle des fêtes Courcôme

Courcôme

Marche gourmande

Salle des fêtes Rue des écoles Courcôme Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

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Salle des fêtes Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 46 48 26

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English :

L’événement Marche gourmande Courcôme a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente