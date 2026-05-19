Puiseux

Marche gourmande de Puiseux

La grange au blé Puiseux Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée gourmande à Puiseux le 20 septembre de 8h à 11h. Réservation conseillée au 06 79 32 84 09 ou par mail anessa.sarazin@hotmail.fr

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La grange au blé Puiseux 08270 Ardennes Grand Est +33 6 79 32 84 09 vanessa.sarazin@hotmail.fr

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English :

Gourmet walk in Puiseux on September 20 from 8am to 11am. Reservations recommended on 06 79 32 84 09 or by e-mail anessa.sarazin@hotmail.fr

L’événement Marche gourmande de Puiseux Puiseux a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme