Marche gourmande de Puiseux Puiseux
Marche gourmande de Puiseux Puiseux dimanche 20 septembre 2026.
Puiseux
Marche gourmande de Puiseux
La grange au blé Puiseux Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée gourmande à Puiseux le 20 septembre de 8h à 11h. Réservation conseillée au 06 79 32 84 09 ou par mail anessa.sarazin@hotmail.fr
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La grange au blé Puiseux 08270 Ardennes Grand Est +33 6 79 32 84 09 vanessa.sarazin@hotmail.fr
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English :
Gourmet walk in Puiseux on September 20 from 8am to 11am. Reservations recommended on 06 79 32 84 09 or by e-mail anessa.sarazin@hotmail.fr
L’événement Marche gourmande de Puiseux Puiseux a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme