Romanswiller

Marche gourmande du messti

rue de Dann Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Sentier Découverte Gourmande Marche du Messti à Romanswiller

Le Comité d’Organisation du Messti de Romanswiller vous invite à participer à son traditionnel Sentier Découverte Gourmande le samedi 25 juillet 2026. Au programme une agréable randonnée de 8 km à travers la campagne et les vergers, ponctuée de quatre haltes gourmandes mêlant dégustations de vins, spécialités locales et découverte des paysages remarquables du territoire.

La balade se poursuivra par un repas dansant à la salle Vogésia, animé par l’orchestre Les Liberty’s, pour clôturer cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Une belle occasion de découvrir Romanswiller autrement, entre nature, gastronomie et ambiance festive !

Inscriptions obligatoires. .

rue de Dann Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 54 76 73 messtiromanswiller@gmail.com

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English :

L’événement Marche gourmande du messti Romanswiller a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble