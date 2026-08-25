Marche Gourmande place des halles Fontaines-d’Ozillac
samedi 5 septembre 2026 · place des halles · Fontaines-d'Ozillac
Informations pratiques
Fontaines-d’Ozillac
Marche Gourmande
place des halles Halles Des fontaines d’Ozillac Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D’Ozillac
Parcours en 2 Boucles
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place des halles Halles Des fontaines d’Ozillac Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 46 64 06
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English :
Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D’Ozillac
2 Loops
L’événement Marche Gourmande Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge