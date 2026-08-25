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AGENDA · Fontaines-d'Ozillac

Marche Gourmande place des halles Fontaines-d’Ozillac

samedi 5 septembre 2026 · place des halles · Fontaines-d'Ozillac

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
place des halles
Adresse
Halles Des fontaines d'Ozillac
Ville
17500 Fontaines-d'Ozillac
Département
Charente-Maritime
Tarif
8 8 8

Fontaines-d’Ozillac

Marche Gourmande

place des halles Halles Des fontaines d’Ozillac Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D’Ozillac
Parcours en 2 Boucles
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place des halles Halles Des fontaines d’Ozillac Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 46 64 06 

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English :

Marche Gourmande Des Associations de Fontaines D’Ozillac
2 Loops

L’événement Marche Gourmande Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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