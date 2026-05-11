Marche gourmande Cour de la Mairie Frémeréville-sous-les-Côtes
Marche gourmande Cour de la Mairie Frémeréville-sous-les-Côtes dimanche 7 juin 2026.
Frémeréville-sous-les-Côtes
Marche gourmande
Cour de la Mairie 2 Ruelle de l’Eglise Frémeréville-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marche Gourmande A Frémeréville 8 km, 5 étapes gustatives
Départs de 10 h à 12h dans la cour de la Mairie (Ruelle de l’Eglise), par groupes tous les quarts d’heure.
Produits du terroir et restauration.
Tarifs Adulte: 20 €, moins de 12 ans: 12 €
Inscription obligatoire avant le 29 mai 2026 en indiquant l’heure de départ souhaitée et le nombre d’inscrits.
Inscriptions lesbabures@gmail.com, Tel:07 57 41 76 38Tout public
12 .
Cour de la Mairie 2 Ruelle de l’Eglise Frémeréville-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est +33 7 57 41 76 38 lesbabures@gmail.com
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English :
Marche Gourmande A Frémeréville: 8 km, 5 taste stages
Departures from 10 a.m. to 12 p.m. in the courtyard of the Mairie (Ruelle de l’Eglise), in groups every quarter-hour.
Local products and catering.
Prices Adults: 20 ?, under 12s: 12 ?
Registration required before May 29, 2026, indicating the desired departure time and number of participants.
Registration lesbabures@gmail.com, Tel:07 57 41 76 38
L’événement Marche gourmande Frémeréville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT COEUR DE LORRAINE
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