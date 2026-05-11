Marche gourmande Cour de la Mairie Frémeréville-sous-les-Côtes

Frémeréville-sous-les-Côtes

Marche gourmande

Cour de la Mairie 2 Ruelle de l’Eglise Frémeréville-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marche Gourmande A Frémeréville 8 km, 5 étapes gustatives

Départs de 10 h à 12h dans la cour de la Mairie (Ruelle de l’Eglise), par groupes tous les quarts d’heure.

Produits du terroir et restauration.

Tarifs Adulte: 20 €, moins de 12 ans: 12 €

Inscription obligatoire avant le 29 mai 2026 en indiquant l’heure de départ souhaitée et le nombre d’inscrits.

Inscriptions lesbabures@gmail.com, Tel:07 57 41 76 38Tout public

12 .

Cour de la Mairie 2 Ruelle de l’Eglise Frémeréville-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est +33 7 57 41 76 38 lesbabures@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marche Gourmande A Frémeréville: 8 km, 5 taste stages

Departures from 10 a.m. to 12 p.m. in the courtyard of the Mairie (Ruelle de l’Eglise), in groups every quarter-hour.

Local products and catering.

Prices Adults: 20 ?, under 12s: 12 ?

Registration required before May 29, 2026, indicating the desired departure time and number of participants.

Registration lesbabures@gmail.com, Tel:07 57 41 76 38

L’événement Marche gourmande Frémeréville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT COEUR DE LORRAINE