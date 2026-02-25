Musique aux Mirabelles Frémeréville-sous-les-Côtes

Musique aux Mirabelles

Église Saint-Etienne Frémeréville-sous-les-Côtes Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

2026-09-13

De la mélodie à l’Opéra

Liviu Holender, Baryton, Julie Cherrier-Hoffmann, Soprano & Frédéric Chaslin, piano

Pour clore cette édition du Festival Musique aux Mirabelles, la soprano Julie Cherrier-Hoffmann, le baryton Liviu Holender et le pianiste Frédéric Chaslin offrent un programme alliant poésie et théâtre musical.

La première partie mettra à l’honneur les lieder de Gustav Mahler et les mélodies françaises de Francis Poulenc et Claude Debussy, où la voix se fait confidence et émotion.

La seconde partie sera consacrée aux grands duos d’opéra de Mozart, Bizet et Offenbach, entre passion, humour et tendresse.

Un concert de clôture lumineux et sensible, porté par trois artistes complices, pour célébrer la voix dans toute sa beauté.Tout public

Église Saint-Etienne Frémeréville-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 89 33 28 musiqueauxmirabelles@gmail.com

English :

From melody to opera

Liviu Holender, Baritone, Julie Cherrier-Hoffmann, Soprano & Frédéric Chaslin, piano

To close this edition of the Festival Musique aux Mirabelles, soprano Julie Cherrier-Hoffmann, baritone Liviu Holender and pianist Frédéric Chaslin offer a program combining poetry and musical theater.

The first part features Lieder by Gustav Mahler and French melodies by Francis Poulenc and Claude Debussy, in which the voice becomes a source of confidence and emotion.

The second part will be devoted to the great operatic duets of Mozart, Bizet and Offenbach, with a blend of passion, humor and tenderness.

A luminous and sensitive closing concert, performed by three artists in perfect harmony, to celebrate the voice in all its beauty.

