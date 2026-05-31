Visite d’une église et du cœur d’un village typique du patrimoine lorrain, Église Saint-Étienne, Frémeréville-sous-les-Côtes

Visite d’une église et du cœur d’un village typique du patrimoine lorrain 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le cœur du village de Frémeréville-sous-les-Côtes regroupe un ensemble original d’édifices typiques lorrains : lavoir, fontaine-abreuvoir, monument aux morts et aussi l’église avec tour-porche datant du XIIe siècle, nef datant de 1700, croix de consécration de 1594.

Une exposition de clochers en céramique de communes du département de la Meuse est présente dans l’église, ainsi qu’un chemin de croix en céramique.

Cette église est mentionnée dans la brochure « Eglises remarquables de Meuse », qui recense les 100 plus belles églises meusiennes.

Un monument dédié à un soldat inconnu tombé en juin 1940 vous fera aussi revivre les combats d’un régiment de forteresse lors de la Seconde guerre mondiale.

Une visite d’atelier de céramique est aussi possible sur demande ce même jour.

Visites libres le samedi et le dimanche de 9h à 18h.

Visites guidées le samedi et le dimanche de 15h à 18h.

Lien émission RCF

https://www.rcf.fr/articles/culture/fremereville-sous-les-cotes-une-eglise-medievale-au-centre-du-village

Église Saint-Étienne Ruelle de l’église, 55200 Frémeréville-sous-les-Côtes Frémeréville-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est 03 29 92 18 36 http://fremereville.fr [{« link »: « https://www.rcf.fr/articles/culture/fremereville-sous-les-cotes-une-eglise-medievale-au-centre-du-village »}] Mentionnée dans la brochure des « Églises remarquables de Meuse », éditée en 2018 et qui recense les 109 plus belles églises meusiennes, l’église de Frémeréville, et ses vitraux, ont été restaurés en 2017, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. À cette occasion, des recherches sur le patrimoine bâti de la commune ont été réalisées. Parmi les éléments patrimoniaux remarquables de l’église, on peut noter : la tour-porche romane datant du XIIe siècle, la nef de 1700, ou encore, la croix de consécration datant de 1594.

Le lavoir-fontaine, lui, date de 1831. Le chemin de croix et le retable de la passion, tous deux en céramique, ont été réalisés en 2012.

Ouverte tous les jours de l’année, de 8h00 à 18h00, l’église présente une exposition permanente sur les clochers meusiens en céramique.

Le cœur du village de Frémeréville-sous-les-Côtes regroupe un ensemble original d’édifices typiques lorrains : lavoir, fontaine-abreuvoir, monument aux morts et aussi l’église avec tour-porche datant…

©Vincent Lacorde