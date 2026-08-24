Marche gourmande rue de Lorraine Holving
dimanche 18 octobre 2026 · rue de Lorraine · Holving
Informations pratiques
Holving
Marche gourmande
rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving Moselle
Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 09:45:00
fin : 2026-10-18 12:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Marche Gourmande de JSL (Jeunesse Sportive des Lacs) à Holving.
Envie de prendre l’air tout en vous régalant en plein milieu de la nature ? Dès aujourd’hui vous pouvez vous inscrire !
Rendez-vous à partir de 9h45 et jusqu’à 12h30 (départ toutes les 15 min.) au stade de Holving avec un parcours de 11,5 kms et 6 étapes gourmandes
– Bretzel gratiné, vin, bière.
– Quiche lorraine, vin.
– Pause fraîcheur du verger.
– Jambon braisé, salade de pasta, vin, bière.
– Ronde fromagère, vin.
– Secret du pâtisser, café.
Parcours accessible en poussette.
Animaux autorisés, tenus en laisse.
Inscription uniquement sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/jsl/evenements/marche-gourmande-jsl-2026-18-octobreTout public
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rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving 57510 Moselle Grand Est +33 6 36 18 97 00 jeunessesportivedeslacs@moselle.lgef.fr
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English :
JSL (Jeunesse Sportive des Lacs) Gourmet Walk in Holving.
Want to get some fresh air while enjoying a delicious meal surrounded by nature? Registration opens today!
Meet at the Holving stadium from 9:45 a.m. to 12:30 p.m. (departures every 15 minutes) for an 11.5-km route featuring 6 gourmet stops:
– Baked pretzel, wine, beer.
– Quiche Lorraine, wine.
– Refreshment break with fresh fruit from the orchard.
– Braised ham, pasta salad, wine, beer.
– Cheese tasting, wine.
– Pastry chef’s secret, coffee.
Stroller-accessible route.
Pets allowed, must be kept on a leash.
Registration only via Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/jsl/evenements/marche-gourmande-jsl-2026-18-octobre
L’événement Marche gourmande Holving a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES