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AGENDA · Holving

Marche gourmande rue de Lorraine Holving

dimanche 18 octobre 2026 · rue de Lorraine · Holving

Marche gourmande rue de Lorraine Holving

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
rue de Lorraine
Adresse
Étang de Hirbach
Ville
57510 Holving
Département
Moselle
Tarif
36 Tarif de base plein tarif

Holving

Marche gourmande

rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving Moselle

Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 09:45:00
fin : 2026-10-18 12:30:00

Date(s) :
2026-10-18

Marche Gourmande de JSL (Jeunesse Sportive des Lacs) à Holving.

Envie de prendre l’air tout en vous régalant en plein milieu de la nature ? Dès aujourd’hui vous pouvez vous inscrire !

Rendez-vous à partir de 9h45 et jusqu’à 12h30 (départ toutes les 15 min.) au stade de Holving avec un parcours de 11,5 kms et 6 étapes gourmandes
– Bretzel gratiné, vin, bière.
– Quiche lorraine, vin.
– Pause fraîcheur du verger.
– Jambon braisé, salade de pasta, vin, bière.
– Ronde fromagère, vin.
– Secret du pâtisser, café.

Parcours accessible en poussette.
Animaux autorisés, tenus en laisse.

Inscription uniquement sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/jsl/evenements/marche-gourmande-jsl-2026-18-octobreTout public
36  .

rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving 57510 Moselle Grand Est +33 6 36 18 97 00  jeunessesportivedeslacs@moselle.lgef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JSL (Jeunesse Sportive des Lacs) Gourmet Walk in Holving.

Want to get some fresh air while enjoying a delicious meal surrounded by nature? Registration opens today!

Meet at the Holving stadium from 9:45 a.m. to 12:30 p.m. (departures every 15 minutes) for an 11.5-km route featuring 6 gourmet stops:
– Baked pretzel, wine, beer.
– Quiche Lorraine, wine.
– Refreshment break with fresh fruit from the orchard.
– Braised ham, pasta salad, wine, beer.
– Cheese tasting, wine.
– Pastry chef’s secret, coffee.

Stroller-accessible route.
Pets allowed, must be kept on a leash.

Registration only via Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/jsl/evenements/marche-gourmande-jsl-2026-18-octobre

L’événement Marche gourmande Holving a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES

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