Marche gourmande rue de Lorraine Holving

Informations pratiques

Holving

Marche gourmande

rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving Moselle

Tarif : – – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 09:45:00

fin : 2026-10-18 12:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Marche Gourmande de JSL (Jeunesse Sportive des Lacs) à Holving.

Envie de prendre l’air tout en vous régalant en plein milieu de la nature ? Dès aujourd’hui vous pouvez vous inscrire !

Rendez-vous à partir de 9h45 et jusqu’à 12h30 (départ toutes les 15 min.) au stade de Holving avec un parcours de 11,5 kms et 6 étapes gourmandes

– Bretzel gratiné, vin, bière.

– Quiche lorraine, vin.

– Pause fraîcheur du verger.

– Jambon braisé, salade de pasta, vin, bière.

– Ronde fromagère, vin.

– Secret du pâtisser, café.

Parcours accessible en poussette.

Animaux autorisés, tenus en laisse.

Inscription uniquement sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/jsl/evenements/marche-gourmande-jsl-2026-18-octobreTout public

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rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving 57510 Moselle Grand Est +33 6 36 18 97 00 jeunessesportivedeslacs@moselle.lgef.fr

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English :

JSL (Jeunesse Sportive des Lacs) Gourmet Walk in Holving.

Want to get some fresh air while enjoying a delicious meal surrounded by nature? Registration opens today!

Meet at the Holving stadium from 9:45 a.m. to 12:30 p.m. (departures every 15 minutes) for an 11.5-km route featuring 6 gourmet stops:

– Baked pretzel, wine, beer.

– Quiche Lorraine, wine.

– Refreshment break with fresh fruit from the orchard.

– Braised ham, pasta salad, wine, beer.

– Cheese tasting, wine.

– Pastry chef’s secret, coffee.

Stroller-accessible route.

Pets allowed, must be kept on a leash.

Registration only via Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/jsl/evenements/marche-gourmande-jsl-2026-18-octobre

L’événement Marche gourmande Holving a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES