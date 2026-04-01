Marche gourmande Le Chautay
Marche gourmande Le Chautay dimanche 19 avril 2026.
Le Chautay
Marche gourmande
Le Chautay Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 09:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée gourmande en 2 étapes
Parcours de 6km et 12 km
inscription au 06 41 12 55 74 12 .
Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 12 55 74
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English :
2-stage gourmet walk
L’événement Marche gourmande Le Chautay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire en Berry