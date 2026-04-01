Le Chautay

Marche gourmande

Le Chautay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 09:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée gourmande en 2 étapes

Parcours de 6km et 12 km

inscription au 06 41 12 55 74 12 .

Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 12 55 74

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English :

2-stage gourmet walk

L’événement Marche gourmande Le Chautay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire en Berry