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Marche gourmande Le Chautay

Marche gourmande Le Chautay

Marche gourmande Le Chautay dimanche 19 avril 2026.

Ville : 18150 Le Chautay

Département : Cher

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Le Chautay

Marche gourmande

Le Chautay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 09:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Randonnée gourmande en 2 étapes
Parcours de 6km et 12 km
inscription au 06 41 12 55 74 12  .

Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 12 55 74 

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English :

2-stage gourmet walk

L’événement Marche gourmande Le Chautay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire en Berry