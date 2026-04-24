Linazay

Marche gourmande

Linazay Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Organisée par le comité des fêtes de Linazay.

23h feu d’artifice et feu de la St Jean.

Apporter vos couverts et bols pour le dessert. .

Linazay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 89 91 00

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Linazay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou