Marche gourmande Linazay
Marche gourmande Linazay samedi 27 juin 2026.
Linazay
Marche gourmande
Linazay Vienne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Organisée par le comité des fêtes de Linazay.
23h feu d’artifice et feu de la St Jean.
Apporter vos couverts et bols pour le dessert. .
Linazay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 89 91 00
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English : Marche gourmande
L’événement Marche gourmande Linazay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou