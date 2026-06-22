Oderen

Marche gourmande

Stade, Rue du pont Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Notre balade gourmande vous permettra de découvrir sur un parcours accessible pour tous d’environ 9km, les charmes gastronomiques, culturels et paysagers insoupçonnés de cette belle vallée, ponctué de 6 points repas-dégustations-animations

Pour cette édition 2026, nous vous proposons un menu concocté avec nos partenaires

– Apéritif Bretzel artisanal de David Grob

– Entrée Terrine de lapin aux noisettes et muscadet, duo de crudités

– Trou normand Sorbet Mandarine arrosé au marc de gewurztraminer

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– Plat Ballotine de pintade farcie aux cèpes, spätzles maison et poêlée de légumes

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– Fromage Assortiment de la vallée

– Dessert Verrine glacée Fraise/Mangue

Une version végétarienne est disponible Taboulé aux herbes fraîches et légumes croquants, Lasagnes végétariennes salade verte en plat.

Un repas spécial enfant (moins de 12 ans) est également disponible Crudités charcuterie en entrée, Emincé de volaille à la crème, spätzles maison, pot de glace chocolat. .

Stade, Rue du pont Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 08 50 62 oderen.jeunes@alsace.lgef.fr

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English :

Our gourmet walking tour will allow you to discover, along an approximately 9-kilometer route accessible to everyone, the unexpected gastronomic, cultural, and scenic charms of this beautiful valley, featuring six stops for meals, tastings, and entertainment.

L’événement Marche gourmande Oderen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin