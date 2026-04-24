Marche gourmande Rochesson
Marche gourmande Rochesson dimanche 31 mai 2026.
Rochesson
Marche gourmande
place Marcel Perrin Rochesson Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Rochesson 8 km de gourmandise apéro entrée plat fromage- dessert + 1 boisson à chaque étape. Uniquement sur réservation, places limitéesTout public
25 .
place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est amicalepompiersrochesson@gmail.com
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English :
Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de Rochesson 8 km of gourmet delights: aperitif starter main course cheese dessert + 1 drink at each stage. Reservations required, places limited
L’événement Marche gourmande Rochesson a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES