Rochesson

Marche gourmande

place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Rochesson 8 km de gourmandise apéro entrée plat fromage- dessert + 1 boisson à chaque étape. Uniquement sur réservation, places limitéesTout public

25 .

place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est amicalepompiersrochesson@gmail.com

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English :

Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de Rochesson 8 km of gourmet delights: aperitif starter main course cheese dessert + 1 drink at each stage. Reservations required, places limited

L’événement Marche gourmande Rochesson a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES