Marche gourmande Salle des Kyriolés Saint-Amé

Saint-Amé

Marche gourmande

Salle des Kyriolés 21A Grande Rue Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Marche gourmande de 10 km permettant de découvrir le patrimoine Stamésien (Eglise, chapelle du Vieux Saint-Amé et Saint-Mont). Les bénéfices de cette marche seront intégralement destinés à la restauration intérieure de l’église de Saint-Amé.

Sur inscription avant le 21 juinTout public

16 .

Salle des Kyriolés 21A Grande Rue Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 6 07 96 38 30

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English :

10 km gourmet walk to discover Stamésien heritage (church, chapel of Vieux Saint-Amé and Saint-Mont). All proceeds from the walk will go towards the restoration of the interior of the Saint-Amé church.

Register before June 21

L’événement Marche gourmande Saint-Amé a été mis à jour le 2026-05-20 par OT REMIREMONT