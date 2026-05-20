Marche gourmande Salle des Kyriolés Saint-Amé
Marche gourmande Salle des Kyriolés Saint-Amé dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Amé
Marche gourmande
Salle des Kyriolés 21A Grande Rue Saint-Amé Vosges
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Marche gourmande de 10 km permettant de découvrir le patrimoine Stamésien (Eglise, chapelle du Vieux Saint-Amé et Saint-Mont). Les bénéfices de cette marche seront intégralement destinés à la restauration intérieure de l’église de Saint-Amé.
Sur inscription avant le 21 juinTout public
16 .
Salle des Kyriolés 21A Grande Rue Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 6 07 96 38 30
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English :
10 km gourmet walk to discover Stamésien heritage (church, chapel of Vieux Saint-Amé and Saint-Mont). All proceeds from the walk will go towards the restoration of the interior of the Saint-Amé church.
Register before June 21
L’événement Marche gourmande Saint-Amé a été mis à jour le 2026-05-20 par OT REMIREMONT