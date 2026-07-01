Venez écouter l’histoire d’une chapelle, Chapelle du vieux Saint-Amé, Saint-Amé

Informations pratiques

Venez écouter l’histoire d’une chapelle 19 et 20 septembre Chapelle du vieux Saint-Amé Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la chapelle du Vieux Saint-Amé, construite à l’endroit même où serait mort saint Amé, fondateur du monastère du Saint-Mont. Ce lieu de mémoire, chargé de spiritualité, offre un cadre paisible et propice à la contemplation. Un membre de l’Association des Amis du Vieux Saint-Amé vous racontera l’histoire de la chapelle et répondra à vos questions.

Chapelle du vieux Saint-Amé Chemin du Vieux Saint Amé, 88120 Saint-Amé Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est 03 29 61 20 18 http://www.saint-ame.fr/ La chapelle Saint-Amé témoigne du lieu où vécut en ermite Amé de Remiremont, ou saint Amé (né vers 560 à Grenoble et mort vers 627 à Remiremont), évangélisateur et fondateur du monastère féminin de Remiremont : le Mont d’Habend, nommé plus tard le Saint Mont. La chapelle est édifiée sur l’emplacement de la grotte de l’ermitage du saint abbé. Un pèlerinage s’y est établi, et la fête de saint Amé y est célébrée chaque 13 septembre.

Partez à la découverte de la chapelle du Vieux Saint-Amé, construite à l’endroit même où serait mort Saint Amé, fondateur du monastère du Saint-Mont. Ce lieu de mémoire, chargé de spiritualité, offre…

© Commune de Saint-Amé