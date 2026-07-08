Concert de Luc ARBOGAST le Chant des Pierres Saint-Amé

Informations pratiques

Saint-Amé

Concert de Luc ARBOGAST le Chant des Pierres

13 Rue de l’église Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09 22:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert Evènement de LUC ARBOGAST Le champs des pierres , le 9 Août 2026 à 20h30 à l’église de Saint-Amé à l’occasion de la Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre.

Petite restauration et buvette Médiévale sur place à partie de 19h00

Réservations sur le site www.compagnie-medievale.fr ou à la boutique ARBAUREA 5 rue de la Franche Pierre à Remiremont

Passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice , vous enchantera avec sa voix d’or! Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un autre temps!

Disque d’or puis Double disque de platine, ce troubadour atypique, ambassadeur du patrimoine, authentique et charismatique vous fera vibrer au son de son fameux bouzouki Irlandais, de percussions, d’instruments à vent, et de ses fameux grelots!Tout public

30 .

13 Rue de l’église Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est

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English :

Event concert by LUC ARBOGAST Le champs des pierres , August 9, 2026 at 8:30pm in the church of Saint-Amé for the Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre.

Light refreshments and medieval refreshment bar on site from 7:00 p.m

Reservations on www.compagnie-medievale.fr or at ARBAUREA 5 rue de la Franche Pierre in Remiremont

Spend a moment out of time, when the artist with 13 million views on The Voice will enchant you with her golden voice! Enter her world of joy, emotion and secrets from another time!

Gold disc then double platinum disc, this atypical troubadour, ambassador of heritage, authentic and charismatic, will thrill you with the sound of his famous Irish bouzouki, percussion, wind instruments and his famous bells!

L’événement Concert de Luc ARBOGAST le Chant des Pierres Saint-Amé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT REMIREMONT