Le Saint-Mont en fête Saint-Amé

Informations pratiques

Saint-Amé

Le Saint-Mont en fête

Le Saint-Mont Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez découvrir le Saint-Mont en fête ! Après une jolie balade d’environ 20 minutes pour atteindre le sommet, de nombreuses animations vous attendent dans un cadre exceptionnel du 11h00 à 18h00.

Sur place, profitez d’une petite restauration avec grillades, d’une buvette, d’un marché d’artisans, ainsi que de nombreux ateliers et activités pour petits et grands. Au programme Atelier de tatouage au henné ; Jeux pour enfants ; Rencontre avec Gandalf le lama, qui sera présent pour une conférence passionnante sur les lamas ; Visite historique du site avec notre archéologue ; Balade botanique ; Conférence Les moines herboristes ; Conférence bien-être Se connecter pour renaître à soi ; Taille d’essis ; Ateliers de Qi Gong ; Ateliers de méditation.

Une belle journée placée sous le signe de la culture, de la découverte et de la détente vous attend, organisée avec enthousiasme par les bénévoles de l’association Pour le Saint-Mont.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial au sommet !Tout public

0 .

Le Saint-Mont Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 6 83 54 20 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Saint-Mont in celebration! After a lovely 20-minute walk to the summit, plenty of activities await you in an exceptional setting from 11:00 a.m. to 6:00 p.m.

Once there, enjoy light meals featuring grilled dishes, a refreshment stand, an artisan market, as well as numerous workshops and activities for all ages. On the program: Henna tattoo workshop; Children’s games; Meet Gandalf the llama, who will be there for a fascinating talk about llamas; Historical tour of the site with our archaeologist; Botanical walk; Lecture: “The Monks Who Were Herbalists”; Wellness lecture: “Connecting to Rebirth Yourself”; Pruning; Qigong workshops; Meditation workshops.

A wonderful day filled with culture, discovery, and relaxation awaits you, enthusiastically organized by the volunteers of the Pour le Saint-Mont association.

We hope to see many of you there to share this friendly moment at the summit!

L’événement Le Saint-Mont en fête Saint-Amé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT REMIREMONT