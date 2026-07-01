Visite de la chapelle du Vieux Saint Amé, Chapelle du vieux Saint-Amé, Saint-Amé

Informations pratiques

Visite de la chapelle du Vieux Saint Amé 19 et 20 septembre Chapelle du vieux Saint-Amé Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Perché sur les hauteurs de Saint-Amé, le site du Vieux Saint-Amé invite à une découverte entre patrimoine, nature et mémoire. Ce lieu chargé d’histoire, lié aux origines de la région, se visite librement et gratuitement, sans réservation. Les bénévoles de l’association sont présents pour répondre à vos questions et partager l’histoire de cette chapelle et de son environnement. Une halte idéale pour mieux comprendre les racines du territoire tout en profitant d’un cadre paisible.

Chapelle du vieux Saint-Amé Chemin du Vieux Saint Amé, 88120 Saint-Amé Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est 03 29 61 20 18 http://www.saint-ame.fr/ La chapelle Saint-Amé témoigne du lieu où vécut en ermite Amé de Remiremont, ou saint Amé (né vers 560 à Grenoble et mort vers 627 à Remiremont), évangélisateur et fondateur du monastère féminin de Remiremont : le Mont d’Habend, nommé plus tard le Saint Mont. La chapelle est édifiée sur l’emplacement de la grotte de l’ermitage du saint abbé. Un pèlerinage s’y est établi, et la fête de saint Amé y est célébrée chaque 13 septembre.

Perché sur les hauteurs de Saint-Amé, le site du Vieux Saint-Amé invite à une découverte entre patrimoine, nature et mémoire. Ce lieu chargé d’histoire, lié aux origines de la région, se visite et de…

©Office de tourisme Remiremont Plombières