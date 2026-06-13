Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs
Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs samedi 22 août 2026.
Saint-Germain-des-Champs
Marche gourmande
Rue Saint-Georges Saint-Germain-des-Champs Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Marche dans le cœur du Morvan et ses jolis paysages. 13 km. .
Rue Saint-Georges Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 36 05 71
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English : Marche gourmande
L’événement Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay