Saint-Germain-des-Champs

Marche gourmande

Rue Saint-Georges Saint-Germain-des-Champs Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Marche dans le cœur du Morvan et ses jolis paysages. 13 km. .

Rue Saint-Georges Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 36 05 71

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay