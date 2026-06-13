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Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs

Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs samedi 22 août 2026.

Adresse : Rue Saint-Georges

Ville : 89630 Saint-Germain-des-Champs

Département : Yonne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Germain-des-Champs

Marche gourmande

Rue Saint-Georges Saint-Germain-des-Champs Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Marche dans le cœur du Morvan et ses jolis paysages. 13 km.   .

Rue Saint-Georges Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 36 05 71 

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay