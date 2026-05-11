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Marche gourmande semi-nocturne Salle des fêtes Beaugeay

Marche gourmande semi-nocturne Salle des fêtes Beaugeay samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 2 rue de Beauregard

Ville : 17620 Beaugeay

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 18 18 18

Beaugeay

Marche gourmande semi-nocturne

Salle des fêtes 2 rue de Beauregard Beaugeay Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L’association Beaugeay Sports Pour Tous organise une marche gourmande semi-nocturne à Beaugeay.
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Salle des fêtes 2 rue de Beauregard Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 73 53 33  beaugeaysportpourtous@laposte.net

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English : Semi-evening gourmet walk

The Beaugeay Sports Pour Tous association is organising a semi-evening gourmet walk in Beaugeay.

L’événement Marche gourmande semi-nocturne Beaugeay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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