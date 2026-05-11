Marche gourmande semi-nocturne Salle des fêtes Beaugeay

Beaugeay

Marche gourmande semi-nocturne

Salle des fêtes 2 rue de Beauregard Beaugeay Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Beaugeay Sports Pour Tous organise une marche gourmande semi-nocturne à Beaugeay.

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Salle des fêtes 2 rue de Beauregard Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 73 53 33 beaugeaysportpourtous@laposte.net

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English : Semi-evening gourmet walk

The Beaugeay Sports Pour Tous association is organising a semi-evening gourmet walk in Beaugeay.

L’événement Marche gourmande semi-nocturne Beaugeay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan