Marche gourmande semi-nocturne Salle des fêtes Beaugeay
Marche gourmande semi-nocturne Salle des fêtes Beaugeay samedi 13 juin 2026.
Beaugeay
Marche gourmande semi-nocturne
Salle des fêtes 2 rue de Beauregard Beaugeay Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association Beaugeay Sports Pour Tous organise une marche gourmande semi-nocturne à Beaugeay.
.
Salle des fêtes 2 rue de Beauregard Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 73 53 33 beaugeaysportpourtous@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semi-evening gourmet walk
The Beaugeay Sports Pour Tous association is organising a semi-evening gourmet walk in Beaugeay.
L’événement Marche gourmande semi-nocturne Beaugeay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Beaugeay (Charente-Maritime)
- Cinétoiles à Beaugeay rue des Ridollières Beaugeay 21 août 2026