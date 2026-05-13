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Marche gourmande semi nocturne Stade de foot Fontenille

Marche gourmande semi nocturne Stade de foot Fontenille samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade de foot

Adresse : Les Longères

Ville : 16230 Fontenille

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 8

Fontenille

Marche gourmande semi nocturne

Stade de foot Les Longères Fontenille Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Stade de foot Les Longères Fontenille 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 00 67 84 

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English :

L’événement Marche gourmande semi nocturne Fontenille a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente