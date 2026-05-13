Marche gourmande semi nocturne Stade de foot Fontenille
Marche gourmande semi nocturne Stade de foot Fontenille samedi 13 juin 2026.
Fontenille
Marche gourmande semi nocturne
Stade de foot Les Longères Fontenille Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
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Stade de foot Les Longères Fontenille 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 00 67 84
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English :
L’événement Marche gourmande semi nocturne Fontenille a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente