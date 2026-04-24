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Marche Gourmande Sizun

Marche Gourmande Sizun samedi 30 mai 2026.

Adresse : Ecole Saint-Vincent

Ville : 29450 Sizun

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Sizun

Marche Gourmande

Ecole Saint-Vincent Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Distance 10 km.

3 étapes gourmandes.

Départ de 17h30 à 18h30.   .

Ecole Saint-Vincent Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 88 50 95 78 

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English :

L’événement Marche Gourmande Sizun a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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