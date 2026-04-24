Marche Gourmande Sizun
Marche Gourmande Sizun samedi 30 mai 2026.
Sizun
Marche Gourmande
Ecole Saint-Vincent Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Distance 10 km.
3 étapes gourmandes.
Départ de 17h30 à 18h30. .
Ecole Saint-Vincent Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 88 50 95 78
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English :
L’événement Marche Gourmande Sizun a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX