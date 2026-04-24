Sizun

Marche Gourmande

Ecole Saint-Vincent Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Distance 10 km.

3 étapes gourmandes.

Départ de 17h30 à 18h30. .

Ecole Saint-Vincent Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 88 50 95 78

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English :

L’événement Marche Gourmande Sizun a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX