Rondes des Crêtes Stade de foot Sizun

Sizun

Rondes des Crêtes

Stade de foot Le Gollen Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

5 circuits VTT et VTTAE 23, 35, 45, 53 et 65 km.

Tarif 7 €.

2 circuits Marche et Trail 10 et 14 km.

Tarif 5 €.

Circuits sur les chemins des Monts d’Arrée.

Départ de 7h30 à 9h30.

Ravitaillement (prévoir contenant).

Lavage VTT. .

Stade de foot Le Gollen Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 42 97 42 69

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English : Rondes des Crêtes

L’événement Rondes des Crêtes Sizun a été mis à jour le 2026-05-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX