Rondes des Crêtes Stade de foot Sizun
Rondes des Crêtes Stade de foot Sizun dimanche 7 juin 2026.
Sizun
Rondes des Crêtes
Stade de foot Le Gollen Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
5 circuits VTT et VTTAE 23, 35, 45, 53 et 65 km.
Tarif 7 €.
2 circuits Marche et Trail 10 et 14 km.
Tarif 5 €.
Circuits sur les chemins des Monts d’Arrée.
Départ de 7h30 à 9h30.
Ravitaillement (prévoir contenant).
Lavage VTT. .
Stade de foot Le Gollen Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 42 97 42 69
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English : Rondes des Crêtes
L’événement Rondes des Crêtes Sizun a été mis à jour le 2026-05-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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