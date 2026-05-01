Vathiménil

Marche gourmande Vathi-Flin 14 juin 2026

Salle des Fêtes Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le Comité des Fêtes de Vathiménil et l’association Familles Rurales de Flin vous propose une marche gourmande, à la découverte du territoire avec un parcours de 13 km le dimanche 14 juin 2026. Le repas sera servi au fur et à mesure des 5 arrêts. Poussettes et animaux non autorisés. Chaussures adaptées recommandées. Inscriptions avant le 21 mai 2026. 25€ par personne; 15€ par enfant de moins de 12 ans. flyer téléchargeable sur le Facebook de familles Rurales de Flin.

Paiement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Vathiménil ou à l’ordre de Familles Rurales de Flin. Le paiement valide l’inscription.Tout public

25 .

Salle des Fêtes Vathiménil 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 57 41 10

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English :

The Comité des Fêtes de Vathiménil and the association Familles Rurales de Flin are organizing a 13 km gourmet walk to discover the local area on Sunday June 14, 2026. Meals will be served at each of the 5 stops. Strollers and pets not allowed. Appropriate footwear recommended. Registration by May 21, 2026. 25? per person; 15? per child under 12. flyer downloadable on the Facebook page of familles Rurales de Flin.

Payment by cheque to the order of Comité des Fêtes de Vathiménil or Familles Rurales de Flin. Payment validates registration.

L’événement Marche gourmande Vathi-Flin 14 juin 2026 Vathiménil a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS