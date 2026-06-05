Sainte-Mondane

Marché gourmands des producteurs de Sainte-Mondane

Au bord de la rivière (suivre Flèchage) Sainte-Mondane Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-08-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Rendez-vous à Sainte-Mondane, au bord de la rivière, tous les lundis dès 19h pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place.

Rendez-vous à Sainte-Mondane, au bord de la rivière, tous les lundis dès 19h pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️ .

Au bord de la rivière (suivre Flèchage) Sainte-Mondane 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 71 73

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English : Marché gourmands des producteurs de Sainte-Mondane

? Join us in Sainte-Mondane, by the river, every Monday from 7pm for the Marchés des Producteurs de Pays! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the premises ?

L’événement Marché gourmands des producteurs de Sainte-Mondane Sainte-Mondane a été mis à jour le 2026-06-05 par Groupe CDT 24