Marché hebdomadaire à Alligny-Cosne Place de l’église Alligny-Cosne

Alligny-Cosne

Marché hebdomadaire à Alligny-Cosne

Place de l’église Centre bourg Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03

Direction Alligny-Cosne et son petit marché où les producteurs locaux (boucherie-charcuterie, fromages…) vous accueillent sur la place, en face de l’église, de 15h à 18h. .

Place de l’église Centre bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 25 13

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English : Marché hebdomadaire à Alligny-Cosne

L’événement Marché hebdomadaire à Alligny-Cosne Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire