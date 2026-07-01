Marché hebdomadaire à Colméry Place de l’église Colméry

Informations pratiques

Colméry

Marché hebdomadaire à Colméry

Place de l’église Le bourg Colméry Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Découvrez le P’tit marché de Colméry, de 17h à 20h !

Produits locaux fruits, légumes, pain, viande, fromages, crêperie, traiteur, poulets… Retrouvez également des food-trucks et une buvette pour vous restaurer. Et le tout accompagné par un groupe de musique pour assurer l’ambiance !

Venez profiter d’un moment de convivialité sur le marché, situé sur la place de l’église.

Voisins gourmands ou vacanciers, vous trouverez à Colméry, un endroit agréable pour flâner en famille et entre amis. Rendez-vous tous les mercredis du 3 juin au 30 septembre. .

Place de l’église Le bourg Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 80 95

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English : Marché hebdomadaire à Colméry

L’événement Marché hebdomadaire à Colméry Colméry a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire