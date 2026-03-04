Marché hebdomadaire Abriès-Ristolas
Marché hebdomadaire Abriès-Ristolas mercredi 17 juin 2026.
Marché hebdomadaire
Place des Halles Abriès-Ristolas Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 08:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Petit marché hebdomadaire de produits locaux.
Place des Halles Abriès-Ristolas 05460 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 71 03 mairie@abries-ristolas.fr
English : Weekly market
Small weekly market of local products.
