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Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos

Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos

Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos jeudi 3 septembre 2026.

Lieu : Esplanade

Adresse : 2 Avenue de l'Europe

Ville : 64320 Bizanos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 3 septembre 2026

Fin : jeudi 3 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bizanos

Marché hebdomadaire

Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 08:00:00
fin : 2026-09-03 13:00:00

Date(s) :
2026-09-03

Primeur, boulanger, fruits secs, maraîcher, poissonnier, vêtements homme…..
*parking disponible en face de l’église   .

Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 69 69 

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English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Bizanos a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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