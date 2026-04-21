Stage multiactivités Bizanos
Stage multiactivités Bizanos lundi 24 août 2026.
Bizanos
Stage multiactivités
Parc aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-24
Tous les matins des vacances scolaires, déposez vos enfants de 8 à 18 ans pour un stage multi-activités
eaux vives au Parc Aquasports.
Un programme touche-à-tout adapté à deux niveaux de pratique U12 et U18 RAFTING, KAYAK, STAND UP PADDLE,
HYDROSPEED, AIRBOAT, BOUÉE…
Sensations et bonne humeur attendent chaque participant.
Venez tester l’incontournable du stage eaux vives en Béarn !
Conditions savoir nager, chaussure obligatoire, dès 8 ans .
Parc aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44
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English : Stage multiactivités
L’événement Stage multiactivités Bizanos a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau
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