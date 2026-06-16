AGENDA · Bizanos
Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos
jeudi 8 octobre 2026 · Esplanade · Bizanos
Informations pratiques
Bizanos
Marché hebdomadaire
Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 08:00:00
fin : 2026-10-08 13:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Primeur, boulanger, fruits secs, maraîcher, poissonnier, vêtements homme…..
*parking disponible en face de l’église .
Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 69 69
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English : Marché hebdomadaire
L’événement Marché hebdomadaire Bizanos a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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