Marché hebdomadaire du jeudi soir à Carignan-de-Bordeaux Sur le parking de l’Odyssée Carignan-de-Bordeaux

Informations pratiques

Carignan-de-Bordeaux

Marché hebdomadaire du jeudi soir à Carignan-de-Bordeaux

Sur le parking de l’Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:30:00

fin : 2026-10-22 20:30:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2026-12-24 2026-12-31

A partir du 27 août, le marché de Carignan-de-Bordeaux se tient tous les jeudis soirs, sur le parking de la salle l’Odyssée (entre la mairie, les écoles et les équipements sportifs). Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents chaque semaine pour vous faire découvrir leurs produits de bouche mais aussi leurs créations artisanales. Vous y trouverez primeur, fromager, charcutier, produits bio, miel et produits apiculteur, marchand de cafés et thés, pâtes fraîches, olives, champignons bio (en fonction de la production), poissons fumés, cuisine créole / asiatique, rôtisserie, mais aussi des créateurs de bougies, des bijoux, des sacs et accessoires faits main. Un food-truck est également présent pour vous proposer une petite restauration sur place (tables et chaises disponibles). L’emplacement est facilement accessible à pied mais aussi en voiture, pour se garer. .

Sur le parking de l’Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 62 mairie@carignandebordeaux.fr

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English : Marché hebdomadaire du jeudi soir à Carignan-de-Bordeaux

L’événement Marché hebdomadaire du jeudi soir à Carignan-de-Bordeaux Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Entre-deux-Mers