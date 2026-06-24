Marché Hebdomadaire Lévignac-de-Guyenne
Marché Hebdomadaire Lévignac-de-Guyenne dimanche 12 juillet 2026.
Lévignac-de-Guyenne
Marché Hebdomadaire
Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-12-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Découvrez le marché hebdomadaire de Lévignac de Guyenne dès le 12 juillet, retrouvez producteurs et artisans locaux tous les dimanches matins de 8h30 à 13h (côté bibliothèque). Faites le plein de produits frais et de saison dans la convivialité !
Découvrez le marché hebdomadaire de Lévignac de Guyenne dès le 12 juillet, retrouvez producteurs et artisans locaux tous les dimanches matins de 8h30 à 13h (côté bibliothèque). Faites le plein de produits frais et de saison dans la convivialité ! .
Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mairie.levignac.47@wanadoo.fr
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English : Marché Hebdomadaire
Discover the weekly market in Lévignac-de-Guyenne starting July 12; meet local farmers and artisans every Sunday morning from 8:30 a.m. %to 1:00 p.m. (next to the library). Stock up on fresh, seasonal produce in a friendly atmosphere!
L’événement Marché Hebdomadaire Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Duras CDT47
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