Lévignac-de-Guyenne

Marché Hebdomadaire

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Découvrez le marché hebdomadaire de Lévignac de Guyenne dès le 12 juillet, retrouvez producteurs et artisans locaux tous les dimanches matins de 8h30 à 13h (côté bibliothèque). Faites le plein de produits frais et de saison dans la convivialité !

Découvrez le marché hebdomadaire de Lévignac de Guyenne dès le 12 juillet, retrouvez producteurs et artisans locaux tous les dimanches matins de 8h30 à 13h (côté bibliothèque). Faites le plein de produits frais et de saison dans la convivialité ! .

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mairie.levignac.47@wanadoo.fr

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English : Marché Hebdomadaire

Discover the weekly market in Lévignac-de-Guyenne starting July 12; meet local farmers and artisans every Sunday morning from 8:30 a.m. %to 1:00 p.m. (next to the library). Stock up on fresh, seasonal produce in a friendly atmosphere!

L’événement Marché Hebdomadaire Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays de Duras CDT47