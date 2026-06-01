Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Saint-Lupicin Coteaux du Lizon
Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Saint-Lupicin Coteaux du Lizon vendredi 12 juin 2026.
Coteaux du Lizon
Marché hebdomadaire Saint-Lupicin
Saint-Lupicin Place Voltaire Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 07:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23
Création d’un marché hebdomadaire alimentaire, vêtements, chaque vendredi matin de 7h00 à 13h00 .
Saint-Lupicin Place Voltaire Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 11 59 contact@coteauxdulizon.fr
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English : Marché hebdomadaire Saint-Lupicin
L’événement Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE