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Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Saint-Lupicin Coteaux du Lizon

Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Saint-Lupicin Coteaux du Lizon

Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Saint-Lupicin Coteaux du Lizon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Saint-Lupicin

Adresse : Place Voltaire

Ville : 39170 Coteaux du Lizon

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Coteaux du Lizon

Marché hebdomadaire Saint-Lupicin

Saint-Lupicin Place Voltaire Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 07:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23

Création d’un marché hebdomadaire alimentaire, vêtements, chaque vendredi matin de 7h00 à 13h00   .

Saint-Lupicin Place Voltaire Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 11 59  contact@coteauxdulizon.fr

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English : Marché hebdomadaire Saint-Lupicin

L’événement Marché hebdomadaire Saint-Lupicin Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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